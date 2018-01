Tre super premi finali: una Volkswagen Up, una crociera per due persone e un iphone 8. Ma non solo. Centinaia di vincite immediate in buoni acquisto da 5, 10, 20 e 50 euro. Al centro commerciale Conca D’Oro di via Lanza di Scalea parte un nuovo concorso. Dal 2 al 25 febbraio al via “Gratta & Sogna”. Partecipare è facilissimo: basterà registrarsi con il proprio smartphone su www.grattaesogna.it per ricevere subito una prima giocata gratuita, per continuare a giocare basterà fare un acquisto in galleria e ritirare le cartoline di gioco al desk dedicato secondo le seguenti modalità:

Per ogni scontrino da 10 a 50 euro – 1 cartolina,

per ogni scontrino da 50,01 a 100 euro – 2 cartoline,

per ogni scontrino da 100,01 a 200 euro – 3 cartoline,

per ogni scontrino fiscale da 200,01 e superiori – 5 cartoline.

Per tentare la fortuna si potrà anche votare una delle cinquanta maschere di Carnevale realizzate dagli studenti delle scuole di Palermo e provincia, messe in mostra all’interno dei punti vendita del Conca D’Oro. Ad ogni maschera sarà associata uno speciale codice che, se fotografato con il proprio cellulare, darà la possibilità non solo di vincere uno dei premi immediati ma, anche, di stilare una speciale classifica delle tre maschere più votate. Agli studenti che avranno creato i costumi di carnevale più fotografati andranno degli speciali riconoscimenti da parte del centro commerciale.

L’estrazione dei premi finali avverrà il 16 marzo in occasione dell’anniversario del Conca D’Oro.