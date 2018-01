La bimba ha scambiato quel pezzettino di hashish che si trovava sul comodino per una caramella e l’ha messa in bocca.

I genitori entrambi 28 anni del quartiere Brancaccio a Palermo si sono accorti subito di quello che era successo e sono andati di corsa in ospedale. I due padre e madre sono stati segnalati più volte come assuntori di sostanze stupefacenti. Il papà è finito anche in carcere per rapina.

In tarda mattinata erano tutti e tre in casa come hanno raccontato agli agenti della squadra mobile che li hanno sentiti. Poi d’un tratto si sono accorti che la bimba di 18 mesi masticava qualcosa.

Hanno compreso subito che aveva ingerito la sostanza stupefacente. I medici del Buccheri La Ferla l’hanno stabilizzata. La piccola è rimasta sempre cosciente. Nel frattempo gli agenti sono andati in casa e hanno eseguito una perquisizione per verificare se in casa vi fosse altra droga.

Alla fine i due genitori rischiano una denuncia. La bimba è ricoverata all’ospedale dei Bambini, non è in pericolo di vita e per precauzione è ricoverata in rianimazione. Per conosce quale sarà il futuro della bimba si dovranno attendere le decisioni del giudice del Tribunale per i Minorenni che è stato già informato di quanto successo.