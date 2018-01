La Polizia di Stato ha arrestato Antonino Daniele Andrea Scarpulla, 43 anni, palermitano, su ordine di esecuzione per la carcerazione, che deve scontare la pena di 3 anni, 4 mesi e 15 giorni di reclusione, poiché condannato per reati che vanno dalla ricettazione alla truffa e falsificazione e produzione di documenti.

Scarpulla era ricercato dallo scorso 30 maggio. La polizia era andato a notificargli l’ordine di custodia e non l’ha trovato. L’uomo era ricercato per le tantissime denunce presentate nel tempo da ignari cittadini ai quali era stata letteralmente sottratta l’identità per procedere all’acquisto di apparecchiature tecnologiche o per ottenere l’accesso a finanziamenti.

Gli agenti del commissariato Politeama lo hanno trovato in un alloggio nella zona della stazione centrale. In casa sono state trovate e sequestrare apparecchiature informatiche per la produzione di documenti ed atti falsi, tutti con la foto di Scarpulla, ma con dati anagrafici di persone le cui generalità erano state acquisite utilizzando motori di ricerca su Internet.

L’uomo è ricercato da diverse procure in Italia. Sono in corso indagini per rintracciare i complici.