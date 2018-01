I carabinieri della Stazione San Filippo Neri hanno scoperto e sequestrato in una casa abbandonata dello Zen 2 a Palermo 14 panetti di droga dal peso di un chilo e 400 grammi di hashish e 400 grammi di marijuana.

Quest’ultima era già divisa in dosi e pronti per lo spaccio.

Sono in corso le indagini per accertare chi aveva la disponibilità dell’immobile. Un deposito dove era stato nascosta la droga in attesa di finire sul mercato.

Un modo per cercare di evitare i continui arresti e sequestri che si ripetono ormai con una certa frequenza nel quartiere ormai da tempo non più impenetrabile come un tempo.