I carabinieri della compagnia di Cefalù hanno Marco Oliva, 21 anni, Ivan Daniele Losi, 43 anni e Abdallah Bah, 34 anni accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I tre sono rimasti in panne con la propria autovettura presso lo svincolo “Buonfornello” dell’autostrada Palermo-Catania. I carabinieri della Compagnia di Cefalù in transito hanno notato l’autovettura ferma con il motore in fumo ed in un primo momento si sono fermati per prestare soccorso.

Il loro atteggiamento era nervoso e impaurito. I militari hanno perquisito la vettura e hanno trovato un chilo di hashish in uno zaino nel portabagagli.

Il giudice ha convalidato gli arresti e ha disposto la custodia cautelare in carcere per il Losi ed il Bah, mentre l’immediata liberazione per Oliva.