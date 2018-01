Foto-Arte Nina Kalinovà, in collaborazione con l’associazione culturale G.E.A-global earth art sta preparando un carro allegorico sul tema “Mondo migliore “ il quale farà parte della sfilata di carnevale 2018 a Finale di Pollina (Pa).

L’associazione intende sensibilizzare alcune tematiche scottanti del nostro mondo: inquinamento ambientale, violenza sulle donne, razzismo, omofobia, transfobia , bullismo, maltrattamento di animali etc.

“Con questo carnevale vogliamo semplicemente gioire e divertirci, essendo consapevoli che ogni vita è unica nella sua completezza. Noi tutti siamo qua per stupirci delle meraviglie della vita e non sottomettendoci alle paure e ai vari tabù …

Sul carro allegorico ci sarà come ospite d’onore Miss trans Europa emerito 2015 Alessandra Barone.

Nata nel quartiere popolare della Vucciria, ha cominciato a lavorare come parrucchiera, coltivando la sua grande passione per le cure estetiche, per lanciarsi poi nel mondo della moda come fotomodella. Il suo passaggio è avvenuto nel 2009 e, come spesso accade, non è stato visto di buon occhio ne dalla famiglia ne tantomeno nel suo quartiere. Ma il pessimismo sembrerebbe non aver mai fatto parte della sua vita. ” E’ bastato poco – spiega Alessandra – per essere accettata dai miei familiari e dai conoscenti. Il mio sogno è quello di aiutare chi, come me, ha bisogno di aiuto e parlo nel mondo Lgbt. Inoltre ringrazio Nina Kalinovà, presidente dell’associazione G.E.A.e il paese Finale di Pollina per avermi dato la possibilità di far conoscere la mia storia e le problematiche di questo tema”.

Infine cita una frase di Martin Luther King: “Abbiamo imparato a volare come gli uccelli, a nuotare come i pesci, ma non abbiamo imparato l’arte di vivere come fratelli”.

In Piazza del Popolo alla fine della sfilata si esibirà la scuola di ballo ASD go to Dance diretta dalla maestra Clara Tropea con la performance dedicata alla violenza contro le donne