Grande succeso per il concerto diCapodanno in stile Viennese al teatro Politeama di Palermo. Tutto esaurito già quasi una settimana prima, la Fondazione ha deciso l’allestimento di un maxi-schermo in piazza Ruggero Settimo per potere seguire in diretta e con un’acustica fedelissima, grazie a venti microfoni sistemati in palcoscenico, il concerto di Capodanno.

Il concerto ha segnato l’inizio di Palermo capitale italiana della cultura. Per il sovrintendente dell’Oss, Giorgio Pace “Onorati di avere dato il la con un magnifico concerto che ha fatto registrare il record di incassi”.

E’ stata la bacchetta del tedesco Alexander Mayer a dare il benvenuto al 2018. Il direttore d’orchestra viennese ha diretto dirigerà l’Orchestra Sinfonica Siciliana al Politeama Garibaldi il 1° gennaio 2017 alle ore 18,30. Si è trattato di un concerto fuori abbonamento che riprende il programma tipico dei concerti delle capitali centro europee con musiche di Josef, Joahnnn ed Eduard Trauss e di Amilcare Ponchielli, Josef Lanner, Franz von Suppè. Tre i bis richiesti dal pubblico con l’immancabile marcia di Radetzky e il “can can”.