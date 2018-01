Grande fermento per il Concerto del Coro Laudate Dominum, Polifonico e Pueri Cantores, diretto dal maestro Salvatore Di Blasi, rinviato di qualche giorno per motivi di salute del Direttore e che si svolgerà domenica alle 19.30 presso la Chiesa Maria SS. Immacolata, nota come Anime Sante a Bagheria.

L’evento “ Il 14° Concerto di Epifania…7 giorni dopo” inaugura la Seconda Stagione concertistica Città di Bagheria, promossa dall’ Associazione Culturale Bequadro e dal Comune di Bagheria.

Il concerto coincide con il 25° anniversario della fondazione del Coro Laudate Dominum e prevede l’esecuzione di un programma musicale particolarmente prestigioso per la scelta dei brani, uno per ogni passata edizione e che hanno suggellato 25 anni di consensi di pubblico e di critica. Domenica sono previsti circa un centinaio di artisti a fare musica.

La professionalità della Corale Polifonica, la tenerezza delle Voci Bianche, accompagnati dal Corpo Bandistico Giò Cancilla di Trabia del M° Francesco Di Maio, al pianoforte il M° Cristina Ciulla, all’oboe il M° Salvatore Ferraro, il tutto magistralmente diretto dal Salvatore Di Blasi.

Tra gli ospiti il soprano bagherese Veronica Lima.