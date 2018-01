E’ stata la gradita sorpresa della stagione estiva: la pianista cinese, naturalizzata americana, REZA HAN, ha registrato un inatteso sold out ed è stata la musicista preferita dal pubblico, nonostante il suo concerto non fosse ospitato sul palco prestigioso della GAM, ma allo Steri come recital da camera.

Ma la giovane pianista, star del web e della tv cinese, amatissima dal pubblico orientale sia per la sua intensa bellezza che per il delicato virtuosismo, è giunta in Italia preceduta dalla sua fama molto “social”. E ha convinto Palermo Classica che l’ha confermata anche per il progetto invernale dei concerti di AMARE CHOPIN che racchiudono l’intera letteratura di Fryderyk Chopin per pianoforte. Reza Han suonerà domani sera (6 gennaio) alle 21 alla chiesa di San Mattia ai Crociferi.

Dal repertorio per piano di Chopin, ha scelto il “Nocturne in C sharp min.”, “Contradanse and Fugue”, “Sonata n.2 in Sib. Min., Op.35”; “Mazurka Op.59, n.1-2-3”; “Barcarolle Op.60 in fa diesis Magg.”; e lo “Scherzo n.2 in Sib. Min., Op.31”.