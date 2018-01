Resi noti i risultati delle Parlamentarie. I “big” del M55, stando alle liste dei vincitori delle parlamentarie, risultano tutti capolista ai plurinominali. Probabile – anche se c’è da considerare il fattore quote rosa – che gli esponenti siano stati anche i più votati. Primi nei loro collegi, infatti, risultano il leader M5S Luigi Di Maio, Roberto Fico, Paola Taverna, Carla Ruocco, Manlio Di Stefano, Danilo Toninelli. Primi Alfonso Bonafede e Riccardo Fraccaro, esponenti molto vicini a Di Maio, e Carlo Sibilia in Campania.

In serata sul blogdelle stelle sono stati pubblicati gli elenchi di tutti i candidati scelti con le Parlamentarie in Italia. Nei collegi siciliani come altrove sono stati individuati i candidati al proporzionale e altrettanti candidati supplenti.

Fuori dai primi tre posti – è quarta, quindi poco probabile che ce la faccia – Chiara Di Benedetto, deputata vicina all’ala di Riccardo Nuti, capolista Adriano Varrica, storico attivista di Palermo vicinissimo al candidato alle Comunali Ugo Forello e nome chiave dei meetup locali dopo il caso delle firme false. Sono queste due delle novità che emergono dalle liste in Sicilia dove come capolista figurano la sorella di Giancarlo Cancelleri, Azzurra, Giulia Grillo e Alessio Villarosa. Al Senato, invece, capilista figurano gli uscenti Mario Giarrusso e Maurizio Santangelo.

I dati delle parlamentarie saranno resi noti, nel complesso, nei prossimi giorni. Intanto ci sono i nomi sui quali si dovrà puntare per la composizione delle liste ivi comprese le quote rosa.

La scadenza per la presentazione è fra una settimana e i 5 stelle dovranno utilizzare questi 8 giorni per la predisposizione di tutti i moduli per la presentazione delle liste dopo aver deposita, oggi, il simbolo

LEGGI QUI L’ELENCO COMPLETO DI TUTTI I CANDIDATI 5 STELLE NEI COLLEGI PROPORZIONALI DI TUTTA ITALIA