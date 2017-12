Con tre gol firmati da Chocev, Monachello e Jajalo il Palermo batte la Salernitana al Barbera e mantiene la testa della classifica chiudendo l’anno in bellezza. I rosanero mantengono due punti sulla seconda nel ca,mpionato di serie b alla fine di un 2017 nel complesso certamente non buono visto che è stato l’anno della retrocessione.

Ai rosa non riesce, però, di andare in fuga perchè il Frosinone vince 2 a 1 a Foggia mantenendosi in piena corsa.

Ad aprire le marcature al 30′ del primo tempo è Ivailo Chocev. Il bulgaro s’invola in area su lancio di Rispoli, stoppa di petto e supera un difensore e con una carambola fortunosa mette alle spalle di Adamonis. Al 45′ Struna rischia l’autorete mettendo la palla a fil di palo su tiro Rossi, a Posavec battuto.

Una partita piatta sul fronte del gioco ma molto nervosa quella condotta dalla Salernitana che nella sola prima frazione raccoglie ben tre ammonizioni per Minala al 20′, Zito al 32′ e Vitale al 43′.

Proprio il cartellino a Vitale sarà impoirtante visto che nella seconda frazione di gioco proprio Luigi Vitale si fa ammonire di nuovo al 7′ e la doppia ammonizione gli frutta il rosso. Vitale lascia, così, in dieci gli ospiti che perà reagiscono e vanno un paio di volte vicini al pareggio colpendo anche un palo con Zito.

Anche il Palermo incorre in una ammonizione, al 10′, quando il cartellino scatta per Murawski. Al 24′ della ripresa il Palermo sostituisce Nestorovski con Monachello e la mossa si rivela vincente perché dieci minuti più tardi è proprio Monachello a segnare il raddoppio rosanero nel momento di maggiore sofferenza per i padroni di casa. L’agrigentino, al primo gol stagionale, è stato servito da Trajkovski.

Da qui la partita appare in discesa con due gol di vantaggio e un uomo in più ma per chiuderla del tutto i rosanero dovranno aspettare fino alla fine ed esattamente ai minuti di recupero (tre quelli assegnati) quando Jajalo segna il 3 a 0 e mette la parola fine sull’incontro