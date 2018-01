Il Palermo Calcio ha prolungato il contratto di Andrea Accardi e Luca Fiordilino. I due calciatori palermitani si sono legati al club rosanero fino al 30 giugno 2021.

“Sono felicissimo – afferma Andrea Accardi – per questo attestato di fiducia che il patron Zamparini e la Società hanno avuto nei miei confronti. Voglio dimostrare sul campo, giorno dopo giorno, di aver meritato questo rinnovo. E’ una favola che continua per me, sin da piccolo ho sognato di vestire i colori della squadra che amo e da tanti anni ho la fortuna di farlo avendo al mio fianco anche ragazzi palermitani come La Gumina e Fiordilino”.

“Sono veramente contento e felice per questo rinnovo – spiega Luca Fiordilino -. Ringrazio il patron Zamparini e la società per la fiducia che hanno riposto in me. Voglio dedicare un pensiero alla mia famiglia che ha sempre creduto nelle mie capacità anche nei momenti un po’ difficili”.

foto palermocalcio.it