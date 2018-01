Domenica 4 febbraio alle 21 va in scena “Off Topic”, uno spettacolo di teatro-danza di e con Mara Rubino al TMO – Teatro Mediterraneo Occupato (via Martin Luther King – Fiera del Mediterraneo) di Palermo.

“Solo quando hai perso tutto, sei libero di fare qualunque cosa”. Lo spettacolo racconta la storia di una barbona, sopravvissuta alle guerre e rifugiatasi in una città. Vive dentro un giardino immaginario, un luogo dove trova una sua dimensione. L’arrivo di un misterioso cane travolgerà la sua vita, affidandole una missione: da lei dipenderà la possibile evoluzione della specie umana. Si ergono barriere ed i confini sono sempre più stretti: lo stato di barbarie, il degrado dell’umanità, il fanatismo, le guerre, l’addomesticamento delle menti. Il cervello umano apprende per differenziazione e la varietà di stimoli crea nuove connessioni, delle possibilità da realizzare per evolversi. La rivoluzione è l’inclusione dell’altro, la relazione con l’altro è il luogo dell’apprendimento di ciascuno.

Da questa riflessione nasce la storia, portata in scena dalla stessa Mara Rubino, danzatrice e coreografa palermitana. Una storia che usa l’immaginazione, l’incanto e l’ironia, indagando sul tema della relazione e dell’accoglienza, attraverso l’uso della teatralità del corpo e degli oggetti che si trasformano e si animano. È proprio nei movimenti danzati del corpo che emerge lo spirito, un pensiero fuori dall’ego che si fa universale e tuttavia immanente alla carne del corpo. Uno slancio che rende possibile la messa in scena di presenti alternativi, scenari surreali eppure quotidiani. Il lavoro coreografico s’interseca a momenti di relazione con gli oggetti di scena che si animano diventando dei veri e propri personaggi.