I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato Maurizio Cannariato, 49 anni, Michele Cannariato, 38 anni, Giuseppe Cannariato, 44 anni, e Giuseppa Alessia Vicari, 27 anni, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso della perquisizione nella loro abitazione a Cruillas a Palermo i militari delle Stazioni Borgo Nuovo e San Filppo Neri hanno trovato 200 grammi di cocaina sparsi in diverse zone dell’appartamento in contenitori con il riso per evitare l’eventuale fiuto dei cani. Sono state trovate anche 38 dosi in due confezioni di Vivin C.

Oltre alla cocaina, che messa sul mercato avrebbe fruttato circa 20 mila euro, i carabinieri hanno trovato anche denaro e materiale vario per il confezionamento in dosi. Dopo la convalida degli arresti, tre sono stati rimessi in libertà tranne Maurizio Cannariato sottoposto ai domiciliari.