La polizia di Stato ha arrestato Sinibaldi Balestrieri, 70 anni e Dionisio Mertoli, 27 anni accusati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, furto di energia elettrica e detenzione di banconote false.

L’uomo di 70 anni è stato bloccato in piazza Marina mentre si trovava a bordo di un ciclomotore. Gli agenti di polizia del commissariato Oreto hanno trovato sotto la sella 200 grammi di hashish.

Nel corso della perquisizione in casa grazie al fiuto del cane antidroga Asko è stata trovata altra droga già divisa in dosi. In casa c’era Dionisio Mertoli.

Nel corso dei controlli sono stati trovati anche una bilancia elettronica, un coltello con residui di hashish sulla lama, un rotolo di pellicola trasparente ed un rotolo di carta argentata, e 97 banconote da 20 euro false.

L’abitazione era alimentata con un allaccio abusivo alla rete elettrica. I due sono stati portati in carcere al Pagliarelli.