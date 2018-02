I carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato Roberto Di Miceli, 18 anni, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari nel corso di una perquisizione in casa del giovane hanno trovato 5 panetti di sostanza stupefacente di hashish per il peso complessivo di 500 grammi, e 55 dosi sempre di hashish nascosti in camera da letto in una scatola di cartone e 270 euro in contanti.

Il giudice ha convalidato l’arresto e Di Miceli è stato sottoposto all’obbligo di dimora.