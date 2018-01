Settemila e cinquecento dentro il recinto realizzto in piazza Politeama per il concerto di Bennato, altre migliaia in giro per il centro cittadino ad ascoltare da lontano. In tanti davanti allo streming per seguire la festa di Capodanno di Palermo.

La serata è cominciata alle 20,30 con le performance comiche di Stefano Piazza. Poi le esibizioni di Geronimo e i Fiori del Bene, dei Blue Kashmir, di Salvo Piparo e delle band Heron Temple e Tamuna, affiancate dal gruppo etnico africano L’Africa di Doudou. Bennato è salito sul palco poco prima della mezzanotte. Conduttori della serata Sergio Friscia e la speaker Federica Minia.

Una festa blindata ma che ha consentito di far scorrere tutto liscio durante la manifestazione con Bennato che ha presentato il suo repertorio classico e tre delle nuove canzoni.

Prima di salire sul palco il cantautore aveva fatto i suoi auguri in questa video intervista (immagini di Marcella Chirchio)

Sul palco ha dato il meglio di se senza risparmiarsi e a 30 secondi dalla mezzanotte è salito anche il sindaco Leoluca Orlando con un festone che è scoppiato qualche istante prima della mezzanotte. L’unico a far scattare i propri coriandoli perfettamente puntuale è stato proprio Bennato. Poi balli fino a tarda notte con la musica di Radio Action 101

Oggi tocca ai concerti classici in stile viennese all’interno del teatro Politeama e per lasciare spazio sono stati smontati i grandi impianti mentre verrà mantenuto un maxi schermo visto che il tatro è sold out da giorni