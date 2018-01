A Palermo per molto è già un santo. Tutti lo conoscono, tutti chiedono a lui una preghiera.

Biagio Conte è il missionario laico che dal 9 gennaio è in sciopero della fame e protesta in strada sotto i portici delle Poste centrali in via Roma per sensibilizzare Palermo sull’emergenza nuovi poveri.

Il missionario ha deciso di lasciare la sua casa e trascorrere le notti in strada come gesto di solidarietà nei confronti dei clochard, tre dei quali morti nelle scorse settimane. I senzacasa a Palermo sono 4mila.

“Vivo un profondo disagio”, ha scritto Biagio Conte in una lettera aperta alla città, “Non riesco a essere tranquillo, non dormo, non riesco a mangiare sapendo che ancora tante persone vivono per strada. Tante famiglie sono sotto sfratto e non hanno una casa. E tante persone non hanno un lavoro e ancora dopo 20 anni di missione trovo sempre l’emergenza in città…non voglio altre strutture, non voglio altre persone senza tetto senza lavoro…tutto questo dobbiamo cercare a prevenire, dare dignità e lavoro alle persone…questo voglio”.

Biagio Conte, per motivi di salute, ha annunciato che smetterà di protestare domani e tornerà a nutrirsi.

FOTO GENTILMENTE CONCESSE DA NINA KALINOVA’ – VIDEO DI MARCELLA CHIRCHIO