Un nuovo incidente mortale a Palermo in via Evangelista di Blasi. E’ rimasto coinvolto nello scontro un furgone. Lo scontro tra una moto e un veicolo commerciale e un furgone.

Il motociclista Emanuele Leto di 50 anni è finito sull’asfalto ed è morto. L’uomo è morto sul colpo. Oltre ai sanitari del 118 che hanno constatato la morte sono arrivati anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale che dovranno eseguire i rilievi per accertare le responsabilità.

In base ad una prima ricostruzione, l’uomo era alla guida di uno scooter Aprilia Atlantic e si era immesso in via Di Blasi da viale Regione, quando si è scontrato con un Iveco Daily che stava facendo manovra.

Nell’impatto, è stato sbalzato sull’asfalto.