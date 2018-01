Incidente stradale in via Cavour a Palermo. Un auto ha sbandato ed è finita contro un palo dell’illuminazione. Tantissima paura per l’automobilista soccorso dai sanitari del 118.

Sotto accusa lo spartitraffico nella zona della caserma della Guardia di Finanza.” A tutti gli Amministratori Locali amici questo spartitraffico è pericolosissimo – scrive su Facebook Alessandro Azzimati – Se potete Adoperatevi per eliminarlo almeno 5 volte al giorno viene investito da chi proviene dalla curva”.