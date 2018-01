Incidente in via Crispi a Palermo. Il bilancio è di due feriti. L’impatto all’altezza di piazza Tredici Vittime, intorno alle 12.30, nella carreggiata in direzione del porto.

Sono rimasti feriti sia il conducente della Fiat Panda bianca che si è ribaltato con la propria auto, sia un giovane che viaggiava su uno scooter Honda Sh.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo alla guida della Panda avrebbe perso il controllo del mezzo a causa di un malore per poi urtare contro un’auto in sosta. Quindi la carambola che ha coinvolto il ciclomotore in sella al quale c’era un giovane che avrebbe riportato solo un trauma contusivi alla spalla. Entrambi sono stati portati al pronto soccorso del Buccheri La Ferla.

A destare preoccupazioni le condizioni dell’automoblista che dopo la visita al triage è stato ricoverato in codice giallo. Sul posto due ambulanze de 118 e la polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica. Il traffico nella zona è andato in tilt.