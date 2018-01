Un altro incidente sulla Palermo Mazara del Vallo tra le gallerie di Isola delle Femmine e Capaci in direzione dell’aeroporto.

Nello scontro tra due auto, un automobilista è rimasto ferito. Il traffico in zona va a rilento. Per questo l’aeroporto di Palermo con un tweet ha segnalato il grosso tappo che si è creato nella zona.

Chi deve partire e non vuole perdere l’aereo deve mettersi in viaggio per tempo.

Sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia stradale per eseguire i rilievi. Ci sono anche gli operai dell’Anas che si stanno occupando della viabilità.

Questa mattina sulla Palermo Catania c’è stato un altro incidente molto più grave. Ha perso la vita un motociclista di 45 anni.