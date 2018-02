L’Assessorato politiche giovanili, scuola, salute e lavoro promuove la manifestazione d’interesse finalizzata all’individuazione di un soggetto di Terzo Settore, munito di adeguati requisiti di competenza ed esperienza, disponibile alla co-progettazione dell’intervento per la realizzazione degli obiettivi del programma HORIZON2020 ed alla successiva partecipazione attiva in qualità di partner.

Si intende procedere alla co-progettazione con enti che siano in grado di sviluppare progetti nell’ambito del programma HORIZON2020, progetti che includano processi innovativi e reti tra soggetti attivi, a Palermo e in Europa, per la realizzazione di azioni di innovazione sociale, tese ad includere al meglio i minori migranti ed immigrati nei percorsi scolastici e nella società, prevedendo un coinvolgimento attivo del territorio, delle famiglie immigrate e locali, delle scuole ed includendo un lavoro di mappatura dati relativa ai bisogni, alle debolezze – quali violenza familiare e/o propensione o meno a delinquere – ed ai punti di forza della popolazione dei minori migranti.

La selezione è aperta a tutti i soggetti del terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma V della L. 328/2000 e dall’art. 2 del DCM 30 marzo 2001, in forma singola ma presentando una base di rete partenariale come previsto da MIGRATION-05-2018-2020, pena l’esclusione dalla selezione, con esperienza nella progettazione e gestione di progetti HORIZON2020, con esperienza in azioni di innovazione sociale, con esperienza in progetti di mappatura e di inclusione dei minori migranti che giungono in Italia, comprovate da attività e servizi documentabili.

I soggetti interessati alla partecipazione all’avviso, a pena di inammissibilità, dovranno far pervenire le loro istanze ENTRO LE ORE 12 del decimo giorno successivo alla pubblicazione sul sito della presente Manifestazione di interesse in plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, indicando con chiarezza l’indirizzo del destinatario, i dati identificativi del mittente e la dicitura NON APRIRE Restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione ove, per qualsiasi motivo, la stessa non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. Farà fede il timbro di accettazione dell’Ufficio di Protocollo dell’Assessorato. Non farà fede il timbro postale. Scadenza 12.02.2018. In allegato l’avviso di manifestazione d’interesse.