Quindici chili di hashish sono stati trovati dalla Polizia di Stato in casa di un’insospettabile casalinga palermitana dello Zen 1 a Palermo.

A scoprirlo nel corso di una perquisizione gli agenti della squadra mobile e del commissariato San Lorenzo. La droga in panetti di un chilogrammo ciascuno è stata trovata in una stanza in una borsa d tela utilizzata per la spesa. La donna è stata arrestata.

L’ingente carico di hashish, del valore, all’“ingrosso”, di venticinquemila euro al “dettaglio”, avrebbe potuto accrescere il suo valore fino a raggiungere gli ottantamila euro, circa.