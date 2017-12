E’ stato convalidato l’arresto di Giuseppe Li Castri, l’automobilista di 27 anni che ha investito e ucciso Giuseppe Schiera, 60 anni, maresciallo dei carabinieri in pensione investito nella zona di via Roccazzo a Palermo.

Schiera era in via Luigi Sarullo nei pressi della sede Amat in via Roccazzo a bordo di una biciletta quanto è stato investito da Giuseppe Li Castri a bordo della Nissan Micra che si è dato alla fuga.

Il maresciallo è stato trasportato al Trauma Center a Villa Sofia dove è morto. I carabinieri della Compagnia di San Lorenzo sono riusciti a risalire al giovane residente in via Alla Falconara è stato individuato e denunciato.

Il gip ha convalidato l’arresto e disposto i domiciliari con braccialetto elettronico. Li Castri, difeso dall’avvocato Tommaso De Lisi,è indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso.

Secondo quanto accertato dai carabinieri il giovane dopo l’incidente è andato a casa, si è cambiato ed è andato in un bar dove ha ordinato una birra Ceres. I carabinieri hanno acquisito i tabulati telefonici del giovane.

L’auto dell’incidente è intestata alla madre. Il giovane davanti al gip ha detto che il ciclista era spuntato all’improvviso. Ma la versione non ha convito il giudice.