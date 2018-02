“La vertenza ex Fiat di Termini Imerese merita risposte immediate e il governo nazionale e’ chiamato a rispettare gli impegni presi. In tale prospettiva non può’ non sorprendere e indignare l’ulteriore rinvio, da parte del Mise, del tavolo previsto per il 7 febbraio tra le parti sociali, Blutec, la Regione Siciliana, il Comune di Termini Imerese”. A chiederlo Saverio Romano, Noi con l’Italia-Udc.

“Secondo indiscrezioni non ancora ufficialmente smentite dal dicastero – prosegue -, il tavolo sarebbe saltato per impegni elettorali di esponenti del governo. In attesa di chiarimenti sul rinvio e della data certa per l’incontro tra le parti interessate, ricordiamo la sofferenza del territorio siciliano, penalizzato da una grave crisi occupazionale e dalla assenza di prospettive credibili’”.