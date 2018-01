In occasione delle “Manifestazioni di interesse per la realizzazione di iniziative culturali ed eventi Natale 2017”, l’Associazione Settimana delle Culture ha pensato di concludere il periodo di festività natalizia con un evento per e dei bambini, d’altronde si sa: le feste sono dei bambini!

Un trenino addobbato con calze della befana porterà un coro di bambini di diverse etnie e diversamente abili attraverso il percorso dell’UNESCO (da Porta Nuova, Piazza Pretoria, Piazza Verdi – corso Vittorio Emanuele, Via Maqueda), i “BAMBINI SPECIALI IN CORO. IL TRENINO DELLA BEFANA TRA I SITI UNESCO”.

Per l’occasione, i bambini con un accompagamento di musicanti e zampognari, insieme alla Befana, canteranno cori della tradizione e reciteranno poesie e filastrocche per le vie della città. L’appuntamento è per i giorni 6 e 7 gennaio 2018, dalle ore 11:00 alle ore 13:00.

Un’occasione per far conoscere un po’ della tradizione ai turisti che affollano le vie della nostra città, e per far sorridere gli stessi bambini che vedranno passare il trenino. I bambini anzi dovranno fare attenzione: la Befana, con la scopa e due vagoni, offrirà cioccolati, caramelle…e forse anche carbone!