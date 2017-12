“Il presidente Miccichè ha l’esperienza e la competenza per svolgere bene il ruolo di garanzia alla guida dell’Ars. Trovo senza dubbio positiva l’idea di trasformare la commissione Antimafia in Anticorruzione. E’ doveroso approfondire sulla presenza o meno di fenomeni corruttivi all’interno della burocrazia regionale. Ma sull’ipotesi di ripristino degli stipendi d’oro a dirigenti e consiglieri parlamentari dell’Assemblea regionale, la Lega prende le distanze nutrendo molte perplessità”.

Lo dice il deputato della Lega, Alessandro Pagano intervenendo nella polemica in corso sulla cancellazione dei tetti di stipendio dal 1 gennaio all’Ars “In una Regione in cui si parla di esercizio provvisorio, dove oltre la metà dei siciliani – aggiunge – si trova in condizioni di povertà, si rischia così di far passare soltanto messaggi sbagliati e fuorvianti”.