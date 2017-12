Giuseppe D’Arpa, l’anziano di 76 anni trovato mercoledì pomeriggio senza vita nel suo appartamento al primo piano di un condominio di via Camarda, sarebbe morto per cause naturali, anche se resta in piedi l’ipotesi dell’omicidio.

Queste le prime indiscrezioni sull’autopsia che oggi pomeriggio ha eseguito il medico legale Paolo Procaccianti sul corpo del postino in pensione.

Non ci sono ferite compatibili con un omicidio, ma ci vorranno sessanta giorni per la relazione definitiva del medico legale. Due mesi necessari ad effettuare ulteriori esami di laboratorio sui tessuti della vittima.

I carabinieri della compagnia di San Lorenzo guidati dal comandante Andrea Senes proseguono nelle indagini. La salma è stata restituita alla famiglia per celebrare i funerali.

L’ipotesi che qualcuno abbia provocato la morte dell’ex postino non è del tutto esclusa. Quanto successo in via Camarda resta ancora al centro di un’inchiesta non chiusa.

I carabinieri sono ancora al lavoro per cercare la verità.