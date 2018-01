Sarà inaugurata domani (sabato 20 gennaio), alle ore 13, la nuova Guardia Medica di Partinico. E’ stata realizzata dall’Asp di Palermo in un edificio di via Benevento (angolo via Colombo) confiscato alla mafia.

I locali, che si estendono su una superficie di 150 mq., sono stati completamente ristrutturati e riqualificati oltre che dotati di arredi e nuove attrezzature.