L’ultima protesta in ordine di tempo è quella del senatore Lumia per il quale “Il Centro Pio La Torre è una risorsa preziosa per la promozione della cultura civile e antimafia in Sicilia. Per questo ritengo un grave errore la scelta del governo regionale di ridurre il contributo”.

“Le risorse erogate in questi anni – aggiunge – sono state ben spese. Mi auguro che l’esecutivo possa tornare sui suoi passi e condividere un’esperienza patrimonio di tutta la democrazia e la politica”.

Lui difende il Centro La Torre ma non tanti altri. A protestare è la Fondazione Falcone oltre allo stesso Centro La Torre e, in generale, il fronte delle associazioni antimafia, il deputato della sinistra Ca<ludio fava, la Cgil. Non protestano, invece, perchè pormai stremati da anni di tagli, i teatri popolari, le associazioni culturali e musuiclai, gli organizzatori di eventi, le associazioni che orbitano intorno all’assessorato alla sanità e che si occupano di gravi temi. Vivono un po’ meglio, ma solo un po’, le associazioni che orbitano intorno all’assessorato al welfare.

Tutti dimenticano, però, che i criteri sono stati decisi dal governo Crocetta e che la giunta Musumeci, nello sbloccare le risorse 2017 alla finedell’anno, ha fatto presente che non condivide criteri iniqui e ingiusti, ma non avrebbe avuto più il tempo di cambiarli per l’anno ormai finito ed ha preferito erogare i fondi anzichè bloccare tutto.

Ma le urgenze, oggi, sono altre e la giunta dovrà pensare a qwuelle che vanno da rifiuti al bilancio. Per la ex tabella H ci sarà tempo, sempre che restino soldi. Magari tirando fuori le associazioni che si occupano di assistenza ai disabili o di cure terminali da questo calderone

