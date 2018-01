“La provincia di Palermo rischia di andare incontro ad una nuova emergenza idrica, il lago di Piana degli Albanesi è in una condizione allarmante. È necessario capire se la causa è legata solo alla siccità o se vi sono problemi nella rete e nel sistema di distribuzione. Chiediamo al presidente della Regione Nello Musumeci, nella veste di assessore ad interim all’Energia, cosa si sta facendo per monitorare la situazione e quali interventi si stanno predisponendo per scongiurare una situazione che creerebbe pesanti disagi agli utenti, agli agricoltori ed al territorio”.

Lo dice Giuseppe Lupo, presidente del gruppo PD all’Ars, che ha predisposto un’interrogazione parlamentare sulla vicenda.

“Anche altre province dell’isola – prosegue Lupo – rischiano di andare incontro ad una situazione di difficoltà. Non si può aspettare l’ultimo momento per intervenire, per questo chiediamo al presidente Musumeci di conoscere fin da ora quali provvedimenti si stanno adottando”.