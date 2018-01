Ladri in azione anche nelle chiese a Palermo. Pochi giorni fa un furto era stato messo a segno nella chiesa del cimitero dei Rotoli, adesso il colpo nell’edificio del Sacro Cuore alla Noce.

I ladri come scrive il Giornale di Sicilia hanno scassinato una porta d’ingresso secondaria e hanno portato via, candelabri in ottone e vasi sacri in argento, lasciando tutto in disordine, anche un pannello con gli ex voto a terra.

La chiesa è molto nota a Palermo. Per tanti anni fu il luogo di culto del celebre esorcista padre Matteo La Grua.

Le ostie consacrate non sono state portate via. Dall’altare hanno sottratto solo tre candelabri in ottone e una piccola pisside (la coppa col coperchio che custodisce le ostie consacrate) in argento vuota, mentre altre tre pissidi sono state rubate da un armadio in sacrestia.

Le indagini sono condotte dai carabinieri.

Era il 29 dicembre quando è stato denunciato il furto al camposanto dei Rotoli, a Palermo.

I ladrihanno rubato tutti i calici in oro e argento custoditi dentro la chiesa. Valore circa 10 mila euro.

Non è la prima volta che i ladri riescano ad introdursi all’interno del camposanto. Qualche anno fa, accedendo dall’area a ridosso del costone roccioso di Monte Pellegrino, sono riusciti a rubare persino un bobcat e alcuni attrezzi da lavoro.