“Il 22 gennaio 2018 alle 15, al ministero dello Sviluppo economico si terrà un nuovo tavolo di crisi dell’unità gestione vertenze, relativo agli ex lavoratori Keller, per approfondire la possibilità di un percorso comune che veda da parte della Regione l’affidamento a Rfi della manutenzione delle rete ferroviaria siciliana di sua competenza ai lavoratori ex Keller nell’ambito delle normative vigenti”. Lo scrive in una nota la senatrice Simona Vicari

“Anche per i dipendenti ex Keller venga trovata una soluzione adeguata che possa permettere il salvataggio di decine di posti di lavoro, in linea con quanto già sperimentato durante la risoluzione della vertenza Ansaldo Breda. È uno spiraglio importante e mi auguro, che assieme ad Rfi e al nuovo governo regionale siciliano, si possa arrivare al più presto alla chiusura definitiva di questa crisi”, ha concluso.