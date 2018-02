A partire dal giorno martedì 13 febbraio, inizieranno i lavori manutentivi che riguardano il cavalcavia autostradale di via Giafar, per i quali sarà necessario interdire il traffico veicolare e pedonale nella parte superiore (via Giafar) per circa quaranta giorni.

Anas S.p.a. si occuperà della manutenzione della parte inferiore della struttura, mentre l’Amministrazione Comunale, attraverso l’Ufficio Infrastrutture, interverrà nella parte superiore per la sistemazione di alcune parti, ripristinandone lo stato originario.

Per sopperire alla chiusura del cavalcavia, saranno garantiti percorsi alternativi, quali il cavalcavia di via Papa Giovanni XXIII (Bonagia) e/o di quello di via Conte Federico, ubicato più avanti, nella direzione Catania.

L’intervento comunale rientra tra i progetti redatti nell’ambito dell’Accordo Quadro per i lavori di manutenzione di ponti, cavalcavia, sottopassi e sovrappassi di proprietà comunale.

Ecco la planimetria indicativa, per una visione generale dei percorsi.