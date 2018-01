Il 42 per cento delle ditte controllate dai carabinieri del nucleo tutela lavoro nel territorio siciliano erano non in regola. Ben 39 ditte irregolari, su 92 controllate.

Il 30% dei lavoratori impiegati è in nero: 109 su 353. Sono questi i numeri dei controlli dei militari in appena un mese in aziende edili, agricole, allestimento palchi, case di riposo, sale scommesse, esercizi commerciali, ristoranti, bar e pasticcerie.

In 19 casi è stato adottato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per aver impiegato personale in nero nella misura pari o superiore al 20% di quello effettivamente presente sul luogo di lavoro.

Provvedimenti che sono stati revocati visto che i titolari delle imprese si sono messi in regola pagando le multe. Per 39 titolari di lavoro sono scattate le denunce per violazioni delle norme di sicurezza nei luoghi e utilizzo di impianti di videosorveglianza per il controllo dei lavoratori a distanza senza autorizzazione dell’ispettorato territoriale del lavoro.

Le sanzioni amministrative erogate complessivamente sono di 450 mila euro.