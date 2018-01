Il compleanno di Paolo, organizzato dal Movimento delle Agende Rosse di Salvatore Borsellino e giunto alla sua quinta edizione, è il modo in cui si vuole ricordare il nostro Giudice non soltanto nel giorno tragico in cui lo abbiamo apparentemente perso, ma nel giorno felice della sua nascita.

Il 19 gennaio non ci sarà infatti posto per la tristezza o per la rabbia, ma solo per i sorrisi, la gioia e soprattutto per la speranza che presto si possa respirare quel fresco profumo di libertà, proprio come voleva Paolo.

L’evento è reso possibile grazie alla Fondazione Brass Group che ha messo a disposizione i locali del Real Teatro Santa Cecilia. Per rendere omaggio a Paolo, presentati dal giornalista Aaron Pettinari, si esibiranno tantissimi ospiti come Roberto Lipari, Michelangelo Balistreri, Francesco Maria Martorana, Daniele Guastella, Sara Favarò, Lina La Mattina, Marta Favaró , Ginevra Gentile e il maestro Simone Alaimo, Francesca Amato, Salvatore Nocera Bracco e Osvaldo Riggio, il maestro Munafó del Brass e poi i bambini della Casa di Paolo, che rappresentano il nostro ottimismo e la speranza in un futuro migliore e i ragazzi dell’istituto ITIS Enzo Ferrari di Susa e dell’istituto IPS Federico II di Enna.

Nel corso della serata, alla presenza del sindaco Leoluca Orlando e del Presidente nazionale “City Angels”, Mario Furlan, si terrà anche la presentazione ufficiale della sezione di Palermo dell’associazione “City Angels”.

A far da cornice alla serata le coloratissime opere del pittore Gaetano Porcasi dedicate alla natura della nostra bella Sicilia.

L’appuntamento, dunque, è per domani sera a partire dalle ore 20.30. Sarà possibile anche seguire la diretta streaming su www.antimafiaduemila.com