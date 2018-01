La Lega in Sicilia punta sui nomi noti del suo leader, Matteo Salvini, e su quelli di Giulia Bongiorno, e Angelo Attaguile, quest’ultimo coordinatore del movimento per la Sicilia orientale. Qui, nel collegio plurinominale al Senato, sono in corsa Antonella Faggi, Angelo Attaguile, Angela Damigella.

Nel collegio plurinominale della Sicilia occidentale per il Senato la penalista Bongiorno è capolista, seguono Santo D’Alcamo, Patrizia Battello e Gioacchino Picone. Salvini risulta capolista nel collegio plurinominale del Senato per la Sicilia orientale. Alla Camera è capolista al plurinominale del capoluogo il coordinatore Alessandro Pagano, capolista anche nel collegio Sicilia 3, seguito dall’ingegnere aerospaziale Anna Sciangula. Capolista alla Camera nel collegio Sicilia 2 è Sabina Bonelli, espressione del movimento di Storace e Alemanno. Matteo Salvini, invece, guida le liste nei 4 colleghi Sicilia 2 (Catania, Messina, Acireale, Siracusa-Ragusa)

“Il partito aveva percentuali da prefisso telefonico due anni fa – ha detto il coordinatore occidentale Alessandro Pagano intervenendo alla corte di appello – ha ottenuto il 2,5 alle comunali di Palermo e insieme a Fratelli d’Italia alle regionali ha preso il 5,6. Puntiamo alla doppia cifra”.