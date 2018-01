“E’ stata una gradevole sorpresa, per me e per altri presenti, compresi alcuni turisti, vedere, quest’anno la villetta adiacente la Piazzetta Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, alle spalle del Teatro Biondo, abbellita di stelle natalizie collocate anche nel vicino giardino dedicato all’indimenticabile Domenico Modugno che, oltre ad un cippo allo stesso intestato, fa bella mostra, un trittico con le sagome dei tre protagonisti della commedia musicale “Rinaldo in Campo”, realizzato e donato al Comune di Palermo dallo scultore Gianfranco Ragusano.

Poi, leggendo il Giornale di Sicilia ho appreso che il gradito addobbo floreale che, indubbiamente arricchisce la zona, è stata opera delle maestranze del Comune che hanno piantumato le piante e l’area circostante a verde pubblico; all’assessore Sergio Marino e al sindaco Leoluca Orlando, sperando che iniziative del genere possano continuare anche in altri periodi dell’anno”.

Così si è espresso il giornalista Franco Verruso, cultore della coppia comica palermitana che ha personalmente conosciuta e frequentata per alcuni anni e autore di numerosi servizi sui due attori.