“Natale con i tuoi” recita un vecchio detto. E in effetti la famiglia è il punto cardine di questa festività.

Il periodo di festa, iniziato l’8 dicembre con la celebrazione dell’Immacolata Concezione, trova il suo culmine oggi che si celebra invece la nascita di Gesù.

Moltissime le persone che ieri notte hanno partecipato alla veglia natalizia che si tiene in tutte le chiese, tante le messe officiate oggi, occasione che richiama a partecipare alla liturgia anche i cattolici non praticanti.

Ogni piccolo paese così come ogni grande città si veste di luci e addobbi e si adopera per mettere in scena la nascita di Cristo. L’arte del Presepe è molto sentita in Sicilia dove sono innumerevoli i presepi viventi, basti ricordare le località di Custonaci, Gangi, Cammarata, Sutera.

Molti anche i mercatini di Natale che è possibile visitare, dove acquistare i regali – per chi non lo avesse già fatto – o articoli in tema.

Le famiglie si riuniscono per scambiarsi i doni e condividere la tradizionale abbuffata natalizia. Sulle tavole ben apparecchiate per l’occasione, tra le tante leccornie troviamo di certo il panettone, dolce nazionale, ma anche il tradizionale dolce natalizio siciliano: sua maestà il Buccellato, nelle più varie forme, accompagnato dal torrone, dai tanti gusti e colori.

Buon Natale ai nostri lettori.