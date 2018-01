Il Centro Sanitario Residenziale di Termini Imerese, attivo dal 2010, nasce per offrire un importante punto di riferimento per l’assistenza, l’educazione e la riabilitazione delle persone sordocieche e pluriminorate residenti in Sicilia. La sede siciliana è in grado di ospitare 24 utenti per ricoveri a tempo pieno e 8 a degenza diurna e senza il contributo fondamentale dei lasciti testamentari non sarebbe stato possibile l’investimento per l’ampliamento della struttura, con la realizzazione di due corpi dove si trovano la piscina per l’idroterapia e la mensa.

Negli ultimi dieci anni, la Lega del Filo d’Oro ha raccolto una media di 45-50 lasciti solidali all’anno, con donazioni anche piccole e alla portata di tutti. Per raccontare cosa è stato realizzato dalla Lega del Filo d’Oro grazie ai numerosi lasciti solidali ricevuti in questi anni e far riflettere sull’importanza di questo gesto di solidarietà a favore della “Lega”, l’Associazione torna a lanciare la Campagna di informazione e sensibilizzazione “Tutti i colori del buio”.

In Italia, secondo uno studio realizzato dall’Istat in collaborazione con la Lega del Filo d’Oro, le persone affette da problematiche legate alla vista e all’udito sono 189 mila e il 16,8% vive nelle Isole. Molti sono anche bambini e ragazzi che vivono una condizione estremamente complessa poiché associano al deficit sensoriale altre disabilità, come quella intellettiva, motoria, disturbo dello sviluppo, del linguaggio e dell’apprendimento. Il Centro Residenziale di Termini Imerese svolge attività di riabilitazione, reinserimento e assistenza per le persone sordocieche e pluriminorate della Sicilia. All’interno operano equipe multidisciplinari di specialisti e operatori qualificati che attuano per ciascun ospite un progetto educativo-riabilitativo personalizzato e i Servizi Territoriali annessi organizzano attività socio-ricreative, coordinano i volontari e offrono momenti di incontro con le famiglie.

“Il Centro Residenziale di Termini Imerese è l’espressione tangibile e diretta di cosa abbiamo realizzato in questi anni con i lasciti testamentari di tanti Italiani che nel loro ultime volontà hanno scelto di sostenere la Lega del Filo d’Oro per aiutarci a continuare la nostra attività per la cura e l’assistenza delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali e delle loro famiglie – ha dichiarato Rossano Bartoli Segretario Generale dell’Associazione – Un lascito testamentario a favore della Lega del Filo d’Oro significa concretamente aiutarci a mettere a disposizione l’alloggio in una foresteria alle famiglie che portano i figli in riabilitazione, o poter costruire una piscina per garantire l’idroterapia nel percorso riabilitativo o ampliare i nostri Centri sul territorio per renderli più fruibili e offrire un numero maggiore di servizi mantenendo uno standard qualitativo elevato. Tutto questo è stato possibile fino ad oggi grazie a tanti Italiani generosi, speriamo che anche in futuro chi deciderà di lasciare una traccia di sé anche quando non ci sarà più, lo faccia a sostegno delle persone sordocieche della Lega del Filo d’Oro.”

Per la Lega del Filo d’Oro i lasciti solidali racchiusi nei testamenti sono un bacino fondamentale per continuare a sostenere e progettare le attività volte alla cura e all’assistenza delle persone sordocieche e delle loro famiglie e permettono all’Associazione di continuare ad offrire sempre più servizi di cura e assistenza in un numero crescente di regioni italiane.

“Poter offrire alle persone sordocieche e alle loro famiglie un numero sempre maggiore di servizi qualificati sul territorio significa per un famigliare poter seguire da vicino il percorso riabilitativo del proprio caro. Molte delle Sedi della Lega del Filo d’Oro sono sorte proprio su richiesta delle famiglie ed è grazie al contributo dei tanti lasciti testamentari che l’Associazione ha potuto rispondere in modo così efficace – ha affermato Rosa Francioli neo eletta Presidente del Comitato delle Famiglie della Lega del Filo d’Oro. – Esprimo un sentito ringraziamento a chi ha ricordato la Lega del Filo d’Oro e tutte le persone sordocieche nelle ultime volontà perché grazie a loro i nostri cari possono continuare il loro percorso riabilitativo verso l’autonomia restando vicino ai propri affetti”.

LA CAMPAGNA “TUTTI I COLORI DEL BUIO”. Torna anche quest’anno la Campagna di informazione e sensibilizzazione sui lasciti solidali “Tutti i colori del buio” promossa da Lega del Filo d’Oro per ricordare l’importanza di inserire un lascito nelle ultime volontà per la cura e l’assistenza delle persone sordocieche e delle loro famiglie.

Si tratta di una campagna dall’alto valore simbolico che rompe totalmente gli schemi nella comunicazione sul tema della solidarietà testamentaria. Lo spot ha l’obiettivo di far riflettere su quanto il buio accomuni un lascito testamentario, ultimo gesto di solidarietà, alla dimensione in cui vivono costantemente immerse le persone sordocieche e come questo possa diventare e trasformarsi, invece, in “luce” e “suoni”, vale a dire in progetti concreti della Lega del Filo d’Oro in grado di portare cura e assistenza a un numero sempre crescente di persone che ne hanno bisogno nel nostro Paese.

La campagna vivrà con uno spot tv e radio, su stampa e affissioni e su web. Per maggiori informazioni su come poter destinare un lascito solidale a favore della Lega del Filo d’Oro, si può consultare il sito http://lasciti.legadelfilodoro.it/ o contattare il numero 800 806 806