Sono state depositate oggi pomeriggio le liste dei candidati di Liberi e Uguali per i 19 collegi uninominali della Camera, i 9 collegi uninominali del Senato, i sei collegi delle circoscrizioni proporzionali della Camera e i 2 collegi delle circoscrizioni proporzionali del Senato in Sicilia.

Il leader di Liberi e Uguali, Pietro Grasso, è candidato per il Senato nel collegio uninominale di Palermo centro e sarà capolista nella circoscrizione proporzionale della Sicilia occidentale. L’ex segretario nazionale della Cgil ed ex segretario del PD Guglielmo Epifani è invece candidato per la Camera dei deputati nei tre collegi proporzionali della circoscrizione della Sicilia orientale. Candidato alla Camera nel collegio uninominale di Palermo 1 e nei collegi proporzionali di Palermo e di Bagheria è il Vice Presidente della Commissione Esteri Erasmo Palazzotto. Mentre nel collegio di Agrigento a guidare la lista sarà la Segretaria regionale di Sinistra Italiana Bianca Guzzetta.

L’ex deputata regionale del PD Mariella Maggio è candidata al Senato nel collegio uninominale di Marsala e nel circoscrizione proporzionale della Sicilia occidentale. Candidati anche tre ex consiglieri comunali di Palermo: per la Camera, Antonella Monastra (collegio uninominale Palermo 2) e Filippo Occhipinti (collegio uninominale Palermo 3 e, nella circoscrizione proporzionale della Sicilia occidentale, nel collegio di Palermo); per il Senato, Nadia Spallitta (collegio uninominale Palermo-Bagheria).

