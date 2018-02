A Palermo automobilisti ancora nel mirino. E’ stato istituito il limite massimo di velocità a 30 chilometri orari lungo la bretella che collega viale Ercole, alla Favorita, con viale del Fante. Il provvedimento è stato adottato, si legge nell’ordinanza, per motivi di sicurezza stradale e per tutelare il transito di pedoni e ciclisti.

Sul nuovo limite di velocità interviene il presidente dell’Unione dei Consumatori Manlio Arnone: “Comprendo che per innalzare i parametri di sicurezza, a causa dell’elevata pericolosità dell’arteria stradale dove i veicoli transitano in doppio senso di circolazione, in una strada che presenta una ridotta sezione e per altro molto percorsa da ciclisti e pedoni, è stato istituito il limite di velocità a 30 km orari, ma auspico che questo sia solo da deterrente e non si trasformi nell’ennesima trappola per spillare soldi agli automobilisti, chiedo al Comune di Palermo di posizionare adeguata e visibile segnaletica stradale”

“Invito i cittadini a segnalarci qualsiasi anomalia, i nostri uffici sono a disposizione dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19, è possibile chiamare ai numeri di telefono 0916190601 – 0919767830 – 0918439038, o ancora segnalare i casi limite attraverso il sito:http://www.unionedeiconsumatori.it”.