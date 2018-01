Marciapiedi distrutti e pieni di rifiuti. Lo denuncia il consigliere del M5S al Comune di Palermo, Antonino Randazzo che parla dei “marciapiedi dimenticati di Bonagia” con un post corredato da foto pubblicato su facebook.

“Stamattina – spiega Randazzo – ho effettuato un sopralluogo insieme ad alcuni abitanti della zona nel quartiere di Bonagia. Le foto testimoniano una situazione che si protrae ormai da anni, nonostante i continui appelli da parte dei cittadini: i marciapiedi oltre ad essere sporchi e pieni di rifiuti sono ormai impraticabili e pericolosi per pedoni e automobilisti,per le radici degli alberi ; i cittadini di Bonagia costretti a camminare in strada a loro rischio e pericolo la situazione è pericolosa oltre che indecente e non consente inoltre di potere percorrerli con passeggini e sedie a rotelle.

Procederemo a trasmettere nota urgente agli uffici competenti e all’amministrazione comunale per richiedere di sistemazione e manutenzione dei marciapiedi che versano in stato di degrado”.