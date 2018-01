Meteo del week end. La settimana si concluderà con vento e repentini sbalzi di temperatura.

Secondo le previsione di meteo.it la coda di una perturbazione si sta addossando alle Alpi, coinvolgendo velocemente le regioni adriatiche e del Sud entro sabato mattina.

Le temperature saranno altalenanti: dopo il rialzo di venerdì, saranno in calo sabato, in temporaneo rialzo domenica, prima di una nuova diminuzione attesa tra la fine di domenica e lunedì. In generale non arriverà nessuna ondata di freddo, non solo nel weekend ma, probabilmente, anche la prossima settimana: al più ci si riporterà temporaneamente su valori in linea con il periodo.

Ci sarà comunque vento anche se le temperature non saranno basse.