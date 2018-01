La Polizia di Stato ha sequestrato 500 grammi di hashish in un magazzino di “Brancaccio” ed ha arrestato Gambino Salvatore, 37enne pregiudicato della “Zisa”.

L’operazione, maturata nell’ambito di attività info-investigative finalizzate alla repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, è stata condotta dai poliziotti del Commissariato di P.S. Libertà.

Nel corso di servizi di appostamento nei pressi di un magazzino in una via dello “Sperone” nel quartiere “Brancaccio, sotto controllo già da qualche giorno, gli agenti hanno notato due individui intenti ad aprire i lucchetti della saracinesca; qualificatisi, hanno intimato loro “l’Alt Polizia”, ma i due si davano ad una precipitosa fuga, dividendosi in opposte direzioni; dopo un rocambolesco inseguimento a piedi, uno dei due, Salvatore Gambino, veniva bloccato.

All’interno del magazzino i poliziotti trovavano, dentro alcuni sacchetti della spazzatura, attrezzatura per il confezionamento della droga e 500 grammi di Marijuana.

La droga è stata posta sotto sequestro e l’uomo fermato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.