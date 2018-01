Ha detto ai poliziotti della squadra mobile che si è ferito da solo. Le due ragazze che erano con lui in casa non c’entrano. L’uomo di 64 anni, P.C. è stato sentito più volte dagli agenti.

Anche ai medici al pronto soccorso ha ribadito che si è ferito da solo. L’uomo ha una coltellata che gli ha sfiorato il cuore e perforato un polmone.

Il pensionato è vedovo e ha perso anche un figlio morto in giovane età. Vive da solo in un appartamento al sesto piano di una casa popolare di largo Fausto Pirandello, nel quartiere Borgo Nuovo a Palermo. Ieri sera era in casa con lui c’erano due ragazze.

E i poliziotti della mobile guidata da Rodolfo Ruperti stanno ancora cercando di ricostruire quanto successo. Al momento non si esclude che l’anziano pagasse per la compagnia delle due giovani, che pare abbiano una relazione tra loro.

Per vicini di casa l’uomo è molto riservato e depresso per i lutti che lo hanno lasciato solo. Secondo quanto accertato dai medici l’anziano aveva bevuto molto. Ha raccontato che le ragazze volevano andare a ballare e lui preso dallo sconforto si sarebbe ferito. Le due donne sono state sentite. Sono state loro a chiamare il 118.