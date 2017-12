E’ morto il ciclista investito ieri nella zona di via Roccazzo. Giuseppe Schiera, 60 anni maresciallo dei carabinieri era in via Luigi Sarullo nei pressi della sede Amat in via Roccazzo quanto è stato investito da un automobilista a bordo della Nissan Micra che si è dato alla fuga.

Il maresciallo è stato trasportato al Trauma Center a Villa Sofia e qui oggi è morto.

Sono scattate le ricerche dell’investitore da parte dei carabinieri. Il giovane di 27 anni S.C.L. residente nella vicina via Alla Falconara è stato individuato e denunciato. Il giovane investitore è stato arrestato e si trova ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

I rilievi dell’incidente sono stati eseguiti dalla sezione infortunistica della polizia municipale e dai carabinieri.