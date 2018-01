Il gruppo parlamentare del Pd all’Ars ha presentato una mozione nella quale si chiede al presidente della Regione Nello Musumeci, anche nella veste di assessore ad interim all’Energia, di illustrare in aula lo stato attuale dell’emergenza rifiuti in Sicilia, per sapere quali novità hanno portato il presidente della Regione alle recenti richieste di poteri speciali e, nel dettaglio, quali misure si intendono adottare per fronteggiare l’emergenza e per arrivare ad una gestione pianificata e strutturata dell’intero sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti nell’isola.

“Il presidente Musumeci continua a rilasciare dichiarazioni alla stampa – dice il presidente del gruppo parlamentare PD all’Ars Giuseppe Lupo – senza però illustrare il reale stato dei fatti in Parlamento. Anche nelle dichiarazioni programmatiche si è limitato ad annunciare ‘titoli’, senza però entrare nel merito della questione. Ho chiesto al presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè di convocare con urgenza la conferenza dei capigruppo per poter stabilire il programma dei lavori dell’Ars: in quell’occasione – conclude Lupo – chiederemo di discutere al più presto in aula la mozione del PD sull’emergenza rifiuti”.