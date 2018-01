Puntare sulla creatività attraverso la valorizzazione sia dei siti storici che dei giovani, degli enfants prodiges palermitani.

A ridosso dall’inaugurazione di Palermo Capitale Italiana della cultura 2018, la Fondazione The Brass Group propone un nuovo ciclo di appuntamenti che mettono in evidenza le capacità creative e musicali di tanti ragazzi che con la passione per il jazz e la musica in genere, dimostrano notevoli qualità artistiche, tanto da dare vita ad una serie di concerti dedicati proprio a loro, in un contesto storico unico quale è il Ridotto dello Spasimo, che offre sicuramente un valore aggiunto alla rassegna stessa.

Saranno Silvia Caruso e Marta Buscemi, le due giovani artiste che si esibiranno mercoledì 31 gennaio alle 21.30 al Blue Brass durante la serata del “Brass Talent”. Entrambe allieve di Carmen Avellone, presso la Scuola Popolare di Musica del Brass, laboratorio di musica e fucina culturale, sin da piccolissime hanno studiato musica e canto.

Una forte passione per la musica jazz e pop le accomuna tanto da esibirsi insieme in un concerto che le vedrà spaziare in un viaggio virtuale che inizia dal blues e dai classici jazz standard per giungere fino ai giorni nostri con brani tratti dal panorama della musica italiana. Un repertorio variopinto quello proposto, a tratti malinconico, romantico, allegro, frizzante. Ad accompagnare le giovani artiste saranno i docenti della Scuola Popolare di Musica, Giuseppe Preiti (piano), Sergio Munafò (chitarra), Giuseppe Costa (contrabbasso) e Giuseppe Madonia (batteria).

Infoline Fondazione The Brass Group: 091 778 2860 – 3312212796, info@thebrassgroup.it, www.thebrassgroup.it.